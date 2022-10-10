Передовсім Росія має бути визнана державою, що спонсорує тероризм. Відповідне рішення готують в Естонії.
До теми Світ має визнати Росію державою-терористом на всіх рівнях: Зеленський записав чергове звернення
Росія – країна-терорист
За словами голови комітету закордонних справ парламенту Естонії Марка Міхельсона, країна офіційно визнає Росію державою-спонсором тероризму.
Парламент Естонії завтра внесе резолюцію, яка називатиме російський режим терористичним. Слідкуйте за нами!,
– заявив він.
Ракетна атака по Україні: що потрібно знати
- 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ворожих обстрілів зазнали: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста.
- За повідомленням очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок обстрілів по критичній та цивільній інфраструктурі Київщини є загиблі та постраждалі.
- У Міноборони повідомили, що держава-агресорка випустила по Україні 83 ракети. При цьому підрозділи ППО збили 43 ракети. Окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону ракетами Х-101, Х-555, "Калібрами", "Іскандерами" та С-300.
- Станом на 15 годину масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.
- Внаслідок потужних ударів пошкоджено 11 критичних об'єктів інфраструктури. Частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.