Передовсім Росія має бути визнана державою, що спонсорує тероризм. Відповідне рішення готують в Естонії.

До теми Світ має визнати Росію державою-терористом на всіх рівнях: Зеленський записав чергове звернення

Росія – країна-терорист

За словами голови комітету закордонних справ парламенту Естонії Марка Міхельсона, країна офіційно визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Парламент Естонії завтра внесе резолюцію, яка називатиме російський режим терористичним. Слідкуйте за нами!,
– заявив він.

Ракетна атака по Україні: що потрібно знати

  • 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ворожих обстрілів зазнали: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста.
  • За повідомленням очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок обстрілів по критичній та цивільній інфраструктурі Київщини є загиблі та постраждалі.
  • У Міноборони повідомили, що держава-агресорка випустила по Україні 83 ракети. При цьому підрозділи ППО збили 43 ракети. Окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону ракетами Х-101, Х-555, "Калібрами", "Іскандерами" та С-300.
  • Станом на 15 годину масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.
  • Внаслідок потужних ударів пошкоджено 11 критичних об'єктів інфраструктури. Частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.