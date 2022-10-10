Об этом сообщили в Елисейском дворце. Макрон выразил чрезвычайную обеспокоенность тем, что удары привели к жертвам среди гражданского населения.

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"Он (Макрон – 24 канал) подтвердил полную поддержку для президента Зеленского, а также обязательство Франции увеличить свою поддержку Украины в ответ на потребности, высказанные Киевом. В частности, по военному оборудованию", – отметили в представительстве.

В Елисейском дворце добавили, что Макрон продолжает поддерживать тесный контакт с Зеленским, европейскими партнерами и G7.

Реакция США на ракетные атаки

Россия атаковала 15 регионов Украины. Они били по гражданским и объектам критической инфраструктуры. Поэтому в ряде городов и сел есть проблемы с электроэнергией, теплой водой и мобильной связью. По словам правоохранителей, оккупанты убили 10 октября 10 мирных украинцев и ранили примерно 90.

Во время ракетной атаки по Киеву состоялся визит делегации Минобороны Латвии

Зеленский в Киеве встретился с госпожой послом Бриджит Бринком и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом.

"Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в нашей стране. Благодарен за поддержку!", — заявил Зеленский.

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Обратите внимание – 10 октября была одна из крупнейших ракетных атак с 24 февраля: смотрите видео