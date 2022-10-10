Об этом в видеообращении 10 октября сказали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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"Мы шокированы и ошеломлены жестокими нападениями на Киев и другие украинские города. Путинская Россия вновь показала миру, что она собой представляет: жестокость и террор. Виновные должны нести ответственность. Выражаем искренние соболезнования украинским друзьям. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, всеми средствами, которые у нас есть", – заявила фон дер Ляен.

Обращение фон дер Ляен и Каи Каллас: смотрите видео

Кайя Каллас отметила, что они находятся на границе с Россией. Она также заверила, что Эстония продолжит поддерживать Украину всеми возможными способами.

Ракетный обстрел 10 октября – новые угрозы

Россия утром нанесла удар по 15 регионам Украины. Ракеты попали по гражданским и критическим объектам инфраструктуры. Сейчас известно о 10 убитых и около 90 раненых гражданских.

Российский политик Дмитрий Медведев продолжил угрожать Украине новыми терактами. Указал – ракетные удары не последние. По словам, оккупанта, Россия должна полноценно демонтировать политический режим Украины, потому что он "нацистский".

"Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — сказал российский убийца.

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