Про це у відеозверненні 10 жовтня сказали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

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"Ми шоковані та приголомшені жорстокими нападами на Київ та інші українські міста. Путінська Росія знову показала світові, що вона собою являє: жорстокість і терор. Винні мають нести відповідальність. Висловлюємо щирі співчуття українським друзям. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, усіма засобами, які у нас є", – заявила фон дер Ляєн.

Звернення фон дер Ляєн та Каї Каллас: дивіться відео

Кая Каллас зазначила, що вони перебувають на кордоні з Росією. Вона також запевнила, що Естонія продовжить підтримувати Україну всіма можливими способами.

Ракетний обстріл 10 жовтня – нові погрози

Росія вранці завдала удар по 15 регіонах України. Ракети влучили по цивільних та критичних об'єктах інфраструктури. Наразі відомо про 10 вбитих та приблизно 90 поранених цивільних.

Російський політик Дмітрій Мєдвєдєв продовжив погрожувати Україні новими терактами. Зазначив – ракетні удари не останні. За словами, окупанта, Росія має повноцінно демонтувати політичний режим України, бо він є "нацистським".

"Крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", – сказав російський вбивця.

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