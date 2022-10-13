Президент Франції Емануель Макрон уже підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Увага США виступають за створення Заходом інтегрованої системи ППО для України

Ми збираємося поставити радари, комплекси та ракети зенітні для захисту українців від атак. Зокрема, для захисту їх від атак безпілотників,

– заявив президент.

Макрон уточнив, що нова військова допомога надійде в "найближчі тижні", але не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

Франція, ймовірно, передасть ПРО Crotale

Водночас телеканал Sky News повідомив, що найближчими тижнями Франція передасть для захисту українського неба системи ППО та ПРО Crotale.

Зокрема, Макрон зазначив, що його країн допоможе захистити українське небо та уточнив, що передасть Україні протиповітряні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті.

Зараз нова фаза бомбардувань із землі, моря, повітря та безпілотників по основній інфраструктурі та цивільному населенню,

– заявив Макрон.

Що таке ПРО Crotale ЗРК розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra та призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному варіанті. ЗРК Є на озброєння Франції, Фінляндії, Греції, Нідерландів. Дальність стрілянини: 500 – 10000 метри, висота поразки – до 6000 метрів.

Водночас Макрон заявив, що хоче розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним навіть після масових обстрілів України.

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