Макрон заявив, що ухвалювати рішення про переговори мають українці. Однак начебто у певний момент зацікавленим сторонам доведеться сідати за стіл переговорів з Україною та Росією.

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Президент Франції наголосив, що потрібно готуватися до зими в умовах війни. Європу потрібно зберегти єдиною.

Очевидно, що я продовжуватиму з ним (Владіміром Путіним – 24 канал) говорити. Коли буде необхідно, я говоритиму з ним,

– заявив Макрон.

Раніше він повідомив, що масовані російські удари змінюють характер війни. Макрон 10 жовтня терміново зателефонував Володимиру Зеленському й висловив стурбованість через російські удари та жертв серед цивільного населення.

Україна не вестиме переговори з Росією, доки її президент – Путін

Україна ухвалила рішення, що не проводитиме жодних переговорів з Росією, доки країну-окупантку очолює Путін. Відповідне рішення ухвалила РНБО й затвердив президент Зеленський. Контролювати дотримання цього рішення має секретар РНБО Олексій Данілов.

У Кремлі така новина викликала справжню істерику. Там традиційно озвучили нову порцію фейків.

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