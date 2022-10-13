Макрон заявил, что принимать решение о переговорах должны украинцы. Однако в какой-то момент заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией.

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Президент Франции подчеркнул, что нужно готовиться к зиме в условиях войны. Европу нужно сохранить единой.

Очевидно, что я буду продолжать с ним (Владимиром Путиным – 24 канал) говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним,

– заявил Макрон.

Ранее он сообщил, что массированные российские удары меняют характер войны. Макрон 10 октября срочно позвонил Владимиру Зеленскому и выразил обеспокоенность из-за российских ударов и жертв среди гражданского населения.

Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее президент – Путин

Украина приняла решение, что не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока страну-оккупанта возглавляет Путин. Соответствующее решение принял СНБО и утвердил президент Зеленский. Контролировать соблюдение этого решения должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Кремле такая новость вызвала настоящую истерику. Там традиционно озвучили новую порцию фейков.

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