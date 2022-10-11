Французький президент планує викликати своїх військових і дипломатичних радників, щоб оцінити ситуацію. Про це Макрон заявив під час поїздки на захід Франції.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни,

– мовиться у повідомленні.

Як Франція відреагувала на масову ракетну атаку по Україні

Після масових ракетних ударів по Україні Макрон терміново подзвонив президенту Володимиру Зеленському. Він висловив глибоку стурбованість через те, що внаслідок обстрілів є жертви серед цивільного населення.

Макрон запевнив, що Франція збільшить підтримку України, зокрема й військову.

Заяви інших країн після потужної атаки по Україні

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати планують притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини проти України. Водночас в Білому домі назвали обстріли "тривожними".

У МЗС Великої Британії наголосили, що ці обстріли тільки зміцнять підтримку України.

Президент Польщі Анджей Дуда також подзвонив Зеленському. Він підкреслив важливість ізоляції Росії. Польський лідер зазначив, що злочини, які скоює держава-агресорка, не мають строку давності й переслідуються у всіх країнах.

У Німеччині повідомили про поставку ЗСУ 4 систем ППО IRIS-T SLM впродовж найближчих днів.

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