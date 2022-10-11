Французький президент планує викликати своїх військових і дипломатичних радників, щоб оцінити ситуацію. Про це Макрон заявив під час поїздки на захід Франції.
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни,
– мовиться у повідомленні.
Як Франція відреагувала на масову ракетну атаку по Україні
Після масових ракетних ударів по Україні Макрон терміново подзвонив президенту Володимиру Зеленському. Він висловив глибоку стурбованість через те, що внаслідок обстрілів є жертви серед цивільного населення.
Макрон запевнив, що Франція збільшить підтримку України, зокрема й військову.
Заяви інших країн після потужної атаки по Україні
- Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати планують притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини проти України. Водночас в Білому домі назвали обстріли "тривожними".
- У МЗС Великої Британії наголосили, що ці обстріли тільки зміцнять підтримку України.
- Президент Польщі Анджей Дуда також подзвонив Зеленському. Він підкреслив важливість ізоляції Росії. Польський лідер зазначив, що злочини, які скоює держава-агресорка, не мають строку давності й переслідуються у всіх країнах.
- У Німеччині повідомили про поставку ЗСУ 4 систем ППО IRIS-T SLM впродовж найближчих днів.
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