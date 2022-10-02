За даними ЗМІ, Франція, Україна та Данія наразі обговорюють це питання. Для 3 країн відповідне рішення є предметом принципової політичної домовленості.

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Наразі тривають переговори між Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном та Метте Фредеріксен (прем'єркою Данії).

Ще у 2017 році Данія замовила 15 САУ Caesar. А вже у 2019 році додала до замовлення ще 4. ЗМІ заявили, що наразі Данія готова відмовитися від частини свого замовлення.

Данія навчатиме героїв ЗСУ

Данія навчатиме українських військових на своїй території. Українська сторона вже прийняла цю пропозицію. Мортен Бедсков – міністр оборони Данії – та Олексій Резніков обговорили деталі під час зустрічі у Києві.

Воїни ЗСУ можуть вирушити на навчання до Данії ще у 2022 році.

Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, і є інші європейські країни, які також розпочали навчання,

– сказав міністр оборони Мортен Бедсков.

Данія активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами.

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