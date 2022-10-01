Власну думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що далекобійні ракети – не табу для України, адже ми отримали "зелене світло" для нанесення ударів по всій окупованій території, зокрема і по військових об’єктах в анексованому Криму.

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Експерт зазначив, що Україні необхідні ракети щонайменше на 150 кілометрів ураження, хоча на 300 буде ще краще.

Це розширює межі. До речі на Сході ми так само могли б зривати логістику та діставати до військ противника. Тому, думаю, це питання часу, хоча нам хочеться швидше, бо це посилить наші вогневі можливості,

– сказав Мусієнко.

За його словами,в умовах розвитку контрнаступальних дій на Півдні для України ключове – це мати спроможності інтенсивно наносити удари по військовим об’єктам в окупованому Криму.

"Адже саме звідти йде близько 80% забезпечення всього російського угрупування на окупованій частині Півдня. Все основне "підживлення" йде з окупованого Криму", – відповів він.

Експерт зазначив, що через це Україна повинна мати спроможності.

Мусієнко припустив, чи отримає Україна далекобійні ракети: відео



Він наголосив, що у питання постачання зброї можна помітити певну хронологію:

спочатку в нас з'явилися HIMARS,

потім за деякий час з'явилися ракети HARM, які вражають радари противника тощо.

Тобто поступово цей процес йде. Я думаю, що і до далекобійних ракет дійде, бо ми маємо зупинити “підживлення” російського угрупування і знищити військові об’єкти у Криму. Як тільки ми це зробимо – питання забезпечення і логістика російського угруповування на Півдні буде вирішено,

– заявив Мусієнко.

До слова, у новому пакеті військової допомоги від США на майже 3 мільярди доларів є "закриті статті". Російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що ними може бути передбачено постачання Україні ракет із дальністю ураження до 300 кілометрів.

Він раніше зауважив, що США поступово нарощують рівень військової допомоги Україні. Цілком ймовірно, що у найближчому майбутньому ЗСУ отримають далекобійні ракети ATACMS.