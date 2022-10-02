По данным СМИ, Франция, Украина и Дания обсуждают этот вопрос. Для трех стран соответствующее решение является предметом принципиальной политической договоренности.

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В настоящее время продолжаются переговоры между Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Мэтте Фредериксен (премьер Дании).

Еще в 2017 году Дания заказала 15 САУ Caesar. А уже в 2019 году добавила к заказу еще 4. СМИ заявили, что сейчас Дания готова отказаться от части своего заказа.

Дания будет учить героев ВСУ

Дания будет учить украинских военных на своей территории. Украинская сторона уже приняла это предложение. Мортен Бедсков – министр обороны Дании – и Алексей Резников обсудили детали во время встречи в Киеве.

Воины ВСУ могут отправиться на обучение в Данию еще в 2022 году.

Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военнослужащих,

– заявил Бедсков,

– сказал министр обороны Мортен Бедсков.

Дания активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

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