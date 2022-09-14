Недавно Дания предложила Украине обучать военнослужащих ВСУ на своей территории. Наше государство с радостью согласилось на это предложение.

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Обучение может начаться до конца года

13 сентября министр обороны Дании Мортен Бедсков посетил Киев. В столице нашего государства он встретился с главой МОУ Алексеем Резниковым. Позже стало известно, что украинские военные будут проходить обучение на территории Королевства.

Я не могу прибегать к подробностям, но в Дании будет проходить обучение украинских военнослужащих,

– заявил Бедсков.

Министр обороны также сказал, что наши военные могут прибыть в Данию до конца года.

Напомним, в августе датские чиновники обещали, что отправят осенью в Великобританию 130 инструкторов для обучения украинских солдат.

Военные учения

Дания – одно из самых развитых государств Европы. Неудивительно, что в Королевство приезжают военные из разных стран, чтобы усовершенствовать свои навыки.

Дания является одной из стран, где будет проходить обучение, и есть другие европейские страны, также начавшие обучение,

– сказал министр обороны Мортен Бедсков.

Как Дания поддерживает Украину в войне против России

С начала полномасштабного наступления Королевство Дания активно поддерживает Украину в войне против России:

в начале августа в Копенгагене собрали 1,5 миллиарда евро на военную помощь Украине;

также Дания одна из 9 стран ЕС, которая уже не оформляет туристические визы россиянам .

Королевство планирует присоединиться к восстановлению Николаевщины ;

кроме главы министерства обороны, в вереске в наше государство приезжал глава министерства иностранных дел Епле Кофод . По словам премьера Шмыгаля, представители двух государств договорились о пакете помощи для Украины.

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