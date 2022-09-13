Отмечается, что донорами выступили британский фонд West HillCapital, неназванная японская корпорация и другие инвесторы. Соучредитель West HillCapital Алан Ричардс отметил, что фонд видит огромный потенциал в новаторской технологии стартапа, и инвесторы были поражены тем, как разработка готова разрушить традиционный подход к микропроизводству.

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На что пойдут деньги

Привлеченные в рамках раунда 15 миллионов долларов Atlant 3D Nanosystems намерен использовать для создания сетевой передовой производственной инфраструктуры на базе собственной технологии и ее интеграции в будущем с другими передовыми технологиями.

Это огромная веха в истории Atlant 3D Nanosystems. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает и верит в нас и наше видение. Теперь мы на один шаг ближе к реализации видения Atlant 3D, чтобы совершить революцию в электронике будущего атом за атомом,

– прокомментировал привлечение инвестиций Плахотнюк.

Что известно о стартапе

Atlant 3D Nanosystems занимается разработкой мультиматериального 3D-принтера для микро- и нанофабрикаций. Стартап основан в 2018 году Максимом Плахотнюком, Иваном Кундратовым и Жюльеном Бахманом.

Технология стартапа имеет уникальную конфигурацию, позволяющую производить атомно точную обработку материалов. Это сокращает время и стоимость обработки и дает беспрецедентную гибкость для использования инновационных материалов, создания прототипов и производства микро- и наноустройств, заменяя сложные и длительные процессы.