Зазначається, що донорами виступили британський фонд West HillCapital, неназвана японська корпорація та інші інвестори. Співзасновник West HillCapital Алан Річардс зауважив, що фонд бачить величезний потенціал у новаторській технології стартапу, й інвестори були вражені тим, як розробка готова зруйнувати традиційний підхід до мікровиробництва.

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На що підуть гроші

Залучені у межах раунду 15 мільйонів доларів Atlant 3D Nanosystems має намір використати для створення мережево-орієнтованої передової виробничої інфраструктури на базі власної технології та її інтеграції у майбутньому з іншими передовими технологіями.

Це величезна віха в історії Atlant 3D Nanosystems. Ми хотіли б подякувати всім, хто підтримує та вірить у нас та наше бачення. Тепер ми на один крок ближче до реалізації бачення Atlant 3D, щоб зробити революцію в електроніці майбутнього атом за атомом,

– прокоментував залучення інвестицій Плахотнюк.

Що відомо про стартап

Atlant 3D Nanosystems займається розробкою мультиматеріального 3D-принтера для мікро- та нанофабрикацій. Стартап заснований 2018 року Максимом Плахотнюком, Іваном Кундратовим та Жюльєном Бахманом.

Технологія стартапу має унікальну конфігурацію, що дозволяє здійснювати атомно точну обробку матеріалів. Це скорочує час та вартість обробки й дає безпрецедентну гнучкість для використання інноваційних матеріалів, створення прототипів і виробництва мікро- і нанопристроїв, замінюючи до того складні та довготривалі процеси.