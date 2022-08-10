Иностранные инструкторы массово присоединяются к обучению наших храбрых защитников и защитниц для борьбы с российскими оккупантами. Следом за Швецией своих инструкторов к нам направит еще одна страна.

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Датские инструкторы будут обучать воинов ВСУ

Министерство обороны Дании сообщило, что увеличивает военную поддержку Украины в сфере обучения военных. Они поддержат программу Великобритании и отправят в Украину 130 своих инструкторов. Дания готова принимать у себя воинов ВСУ и передавать им свои знания и навыки.

Сообщается, что на этот проект Дания выделит 100 тысяч своих крон. Ведется диалог о поддержке подготовки командиров и других инициатив, направленных на усиление ВСУ.

Война россии с Украиной: последние новости

русские оккупанты не устают распространять глупые выдумки на временно оккупированных территориях. Они додумались говорить местным, что Украину поделили, а на западе страны уже ввели в обращение злотые.

Наша авиация очень точно работает по позициям российских оккупантов. Эксперты отмечают, что активность наших самолетов свидетельствует о том, что ПВО россиян практически уничтожено.

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