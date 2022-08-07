Об этом заявили в министерстве обороны Швеции 7 августа. Ранее отправку своих военных инструкторов в Британию объявляла также Канада.

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Детали программы обучения

Министерство обороны Швеции заявило, что ВС страны отправит в Великобританию до 120 инструкторов. Они будут осуществлять базовую военную подготовку украинских бойцов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года. Программа обучения разделена на несколько этапов.

Отмечается, что организацией инициативы занимается непосредственно Великобритания. Страна предложила гражданам Украины пройти базовую военную подготовку и пригласила присоединиться к инициативе другие государства, входящие в возглавляемые Британией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду, не являющуюся членом организации.

Война россии против Украины продолжается уже более пяти месяцев, и очень важно, чтобы цивилизованный мир продолжал поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этой инициативе и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины,

– подчеркнул министр обороны Швеции Петер Гульквист.

К слову, из 120 отправленных Швецией инструкторов максимум половина будет одновременно находиться в Великобритании. Таким образом, отмечается в пресс-релизе шведского Минобороны, страна не испытывает большого влияния на другие операции собственных Вооруженных Сил.

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