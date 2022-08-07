Про це заявили у Міністерстві оборони Швеції 7 серпня. Раніше відправку своїх військових інструкторів до Британії оголошувала також Канада.

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Деталі програми навчання

Міністерство оборони Швеції заявило, що ЗС країни відправить до Великої Британії до 120 інструкторів. Вони здійснюватимуть базовий військовий вишкіл українських бійців у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року. Програма навчання при цьому розділена на декілька етапів.

Зазначається, що організацією інціативи займається безпосередньо Велика Британія. Країна запропонувала громадянам України пройти базову військову підготовку й запросила долучитися до ініціативи інші держави, що входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду, яка не є членом організації.

Війна росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, аби цивілізований світ продовжував підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій ініціативі й шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України,

– підкреслив міністр оборони Швеції Петер Гульквіст.

До слова, зі 120 відправлених Швецією інструкторів максимум половина одночасно перебуватиме у Великій Британії. Таким чином, зазначається у пресрелізі шведського Міноборони, країна не зазнає великого впливу на інші операції власних Збройних Сил.

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