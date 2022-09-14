Нещодавно Данія запропонувала Україні навчати військовослужбовців ЗСУ на своїй території. Наша держава радо погодилась на цю пропозицію.

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Навчання може розпочатися до кінця року

13 вересня міністр оборони Данії Мортен Бедсков відвідав Київ. У столиці нашої держави він зустрівся з очільником МОУ Олексієм Резніковим. Опісля стало відомо, що українські військові проходитимуть навчання на теренах Королівства.

Я не можу вдаватися до подробиць, але в Данії проходитиме навчання українських військовослужбовців,

– заявив Бедсков.

Міністр оборони також сказав, що наші військові можуть прибути до Данії уже до кінця року.

Нагадаємо, у серпні данські чиновники обіцяли, що відправлять восени до Великої Британії 130 інструкторів для навчання українських солдатів.

Військові навчання

Данія одна з найрозвинутіших держав Європи. Не дивно, що в Королівство приїжджають військові з різних країн, аби вдосконалити свої навички.

Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, і є інші європейські країни, які також розпочали навчання,

– сказав міністр оборони Мортен Бедсков.

Як Данія підтримує Україну у війні проти росії

Від початку повномасштабного наступу Королівство Данія активно підтримує Україну у війні проти росії:

на початку серпня в Копенгагені зібрали 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні;

також Данія одна з 9 країн ЄС, яка уже не оформлює туристичні візи росіянам.

Королівство планує долучитися до відновлення Миколаївщини;

окрім очільника міністерства оборони, у вересі в нашу державу приїжджав глава міністерства закордонних справ Єпле Кофод. За словами прем'єра Шмигаля, представники двох держав домовились про пакет допомоги для України.

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