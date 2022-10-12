Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив під час брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично.

Увага Єрмак анонсував закриття неба над Україною у вигляді нових систем ППО

Нові системи протиповітряної оборони будуть надані Україні так швидко, як ми фізично зможемо доставити. Ми також намагаємось забезпечити додатковими боєприпасами існуючі системи, які використовують ЗСУ,

– зазначив голова Пентагону Остін.

Попередньо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що посилення системи ППО – це перший пункт "Рамштайну". Тож, Україна сподівається на історичне рішення.

Сподівання на сучасні ППО також висловив радник ОП Михайло Подоляк. Він теж наголосив, що найголовнішим питанням, яке обговорюють на саміті – є захист українського неба.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні підтвердив, що в Україну вже прибула німецька система протиповітряної оборони IRIS-T. Також очікується прибуття американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Головне про історичний "Рамштайн"

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні, 12 жовтня, організовують зустріч міністрів оборони країн-учасниць НАТО та засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн").

На саміті також присутній міністр оборони України Олексій Резніков, який має провести декілька зустрічей. Резніков має ознайомити міністрів Альянсу з останніми подіями в Україні та терміновими потребами на зиму.

До слова, Україна також сподівається отримати далекобійні ракети ATACMS, артилерію та колісну техніку для піхоти.

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