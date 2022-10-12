Про це для 24 каналу розповів Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента. Наразі ще не повідомляють про всі деталі домовленостей.

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"Згодом будуть офіційні повідомлення, про що ми домовилися. Ключовим на сьогодні є пришвидшення надання протиповітряної та протиракетної оборони", – сказав Подоляк.

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За словами радника, Росія 10 жовтня шокувала партнерів України й вони розуміють, що пора закінчувати всі розмови. Відтак, треба передавати Україні системи, які дозволять від цього врятувати людей.

Тобто наразі мовиться про максимальне пришвидшення постачання саме систем оборонного характеру протиракетних засобів. Думаю, що вже ні в кого немає питань, чому це треба зробити якомога швидше й чому це треба робити взагалі. Росія офіційно про це говорить, що вестиме юридично оформлену терористичну війну проти України, – розповів Подоляк.

Він вважає, що окупанти й далі битимуть по цивільній інфраструктурі. Як зазначив радник, росіяни накопичували ракети, щоб завдати такого масованого удару 10 жовтня.

"Росія сьогодні не має таких спроможностей, щоб завдати системний потужний удар по низці наших міст. Вони продовжуватимуть атакувати критичну інфраструктуру, але ми пришвидшимо отримання зброї, готуємось до ефективного швидкого ремонту, якщо будуть руйнування", – додав Подоляк.