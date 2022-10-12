Всі наступні постачання дозволять Україні ефективно захищатися від варварських ракетних обстрілів окупантів. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що після початку ракетного терору Росії Україна обов'язково може розраховувати на нову військову допомогу від країн Заходу.

Зеленський виступав перед G7 із програмою того, що потрібно нам і як можна зробити "апгрейд" військової допомоги. Він виступив із дуже конкретними пропозиціями. Він перераховував, які види ППО потрібні тощо. На черзі сучасні системи, про що заявили у США та Британії. З ППО немає питань, що Україна їх отримає, але хочеться іншого,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, для України на сьогодні важливо отримати авіацію, зокрема літаки Ф-15 та Ф-16.

"У нас з'являється новий аргумент для надання такої авіації – наші льотчики й так уже на них проходять навчання, на що виділили 100 мільйонів доларів. Ф-15 – це винищувач-перехоплювач. Якби у нас були б Ф-15 – то, можливо, не було б жертв. Основне завдання Ф-15 – перехоплювати ракети. Це те, що менш ефективно можуть робити наші "МіГи", – додав Шейтельман.

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На його думку, це сильний аргумент для того, щоб Україна могла захищатися від майбутніх російських ракетних атак.

"Ф-15 потрібні не для того, щоб Москву бомбити, а щоб захищатись від варварських ракетних обстрілів нашої території. Настав час для такого рішення. Якщо наші льотчики готові – отже, літаки також готові. Ф-15 не потрібно будувати – вони є в ангарах США близько 1000 штук, які можна просто почати поставляти", – резюмував Шейтельман.

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