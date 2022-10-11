Таку думку 24 каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, після таких підступних ракетних ударів з боку Росії Україна знову повернулася на перші шпальти відомих видань у цивілізованому світі.

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До того ж окупанти недавно влучили ще в один із відділів консульства Німеччини в Україні. Це може стати додатковим аргументом, щоб надати Києві ще більше засобів ППО.

На "Рамштайні" це буде питання №1

Ступак впевнений, що про цей інцидент оперативно дізналися міжнародні партнери. Відповідну інформацію передали різними дипломатичними каналами.

Впевнений, що зараз у Вашингтоні, Берліні переглядають ставлення до програми забезпечення України. На "Рамштайні" засоби ППО будуть питанням №1. Не просто, хто більше пообіцяє, а хто першим надасть Україні ці системи,

– вважає Ступак.

Він припускає, що американці можуть попросити інших замовників почекати "в черзі", щоб передати деякі готові системи до України. Адже це принаймні допоможе захистити, зокрема й консульські та дипломатичні установи.

Найближчим часом можна очікувати постачання реально класних систем ПРО (протиракетної оборони – 24 канал),

– переконаний Ступак.

Ступак про те, чи надасть Захід додаткові системи ППО для України: дивіться відео

Масовані ракетні удари по Україні: коротко