Таку думку 24 каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, після таких підступних ракетних ударів з боку Росії Україна знову повернулася на перші шпальти відомих видань у цивілізованому світі.
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До того ж окупанти недавно влучили ще в один із відділів консульства Німеччини в Україні. Це може стати додатковим аргументом, щоб надати Києві ще більше засобів ППО.
На "Рамштайні" це буде питання №1
Ступак впевнений, що про цей інцидент оперативно дізналися міжнародні партнери. Відповідну інформацію передали різними дипломатичними каналами.
Впевнений, що зараз у Вашингтоні, Берліні переглядають ставлення до програми забезпечення України. На "Рамштайні" засоби ППО будуть питанням №1. Не просто, хто більше пообіцяє, а хто першим надасть Україні ці системи,
– вважає Ступак.
Він припускає, що американці можуть попросити інших замовників почекати "в черзі", щоб передати деякі готові системи до України. Адже це принаймні допоможе захистити, зокрема й консульські та дипломатичні установи.
Найближчим часом можна очікувати постачання реально класних систем ПРО (протиракетної оборони – 24 канал),
– переконаний Ступак.
Ступак про те, чи надасть Захід додаткові системи ППО для України: дивіться відео
Масовані ракетні удари по Україні: коротко
- Внаслідок чергових масованих ракетних ударів по Україні, які окупанти вчинили вранці 11 жовтня, постраждало кілька міст. Серед них – Харків, де зникла електроенергія. Однак її подачу вже відновили.
- У Львові також було чутно вибухи. Відомо, що окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури. У місті знову були певні проблеми з електропостачанням.
- Детальніше, що відбувається в містах та областях Україні після масованого ракетного удару 11 жовтня, дивіться за посиланням.