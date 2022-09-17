Щоб забезпечити загальну мобілізацію, москва потребує не лише людських, але й економічних ресурсів. Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

Зверніть увагу Замість загальної мобілізації кремль активізував вербування "добровольців", – ISW

Мобілізаційні можливості

Експерт зазначив, що загальна мобілізація потребує потужної економічної складової. Однак економіка росії все ще не переведена на "військові рейки".

"Я в це не вірю. Військових треба готувати, їх треба одягти. Вони можуть призвати 1 мільйон людей, але їм всім потрібен зимовий одяг. Це все потрібно робити вже зараз", – пояснив ексспівробітник СБУ.

На його думку, у кремля також є проблема з набором нових солдатів.

Всі, хто хотів воювати за ідеологічними та матеріальними міркуваннями або через промиті ватні мізки – вони вже пішли. Черг у військкоматах вже не буде. На російських пабліках вже тривають розмови про ухилення від можливого призову,

– додав Ступак.

За його словами, демонстрацією мобілізаційних можливостей будуть результати осіннього призову строковиків.

"Під час минулого призову росіяни 30% людей "не дорахувалися" – вони їх десь втратили. Актуальна статистика свідчитиме про перспективи набору людей по мобілізації", – вказав оглядач.

Чи буде загальна мобілізація у росії: дивіться відео

Гроші вже не грають ролі

Фахівець зауважив, що кількістю солдатів росія може вплинути на хід війни й отримати суттєву перевагу на полі бою, але лише тимчасово.

Вони зможуть передавлювати, але слід звернути увагу на готовність воювати морально та "гнити в окопах". Гроші там вже особливого значення не мають. Коли людина сидить під обстрілом – вартість тих грошей випаровується, і окупанти не розуміють, для чого їм воювати. Це може трохи змінити положення на фронті, але не кардинально,

– вважає експерт.

На його думку, попри все, не потрібно недооцінювати ворога, позаяк у них є розрахунки аналітиків й контррозвідники, які "ловлять настрої" в армії.



"Всі плітки та розмови – хто як налаштований, який моральний дух і стан людей, чи згідні вони воювати далі. Ці всі маленькі потоки об'єднуються в кремлі та йдуть у звіти. У москві уявляють, що буде у разі мобілізації й навпаки. Зараз вони намагаються підігнати до мобілізації якусь кількість людей та техніки, розраховуючи на перемогу", – резюмував Ступак.

Мобілізація у росії: що відомо

У росії продовжується прихована мобілізація. Однак охочих поїхати на війну проти України все менше. Тому влада регіонів намагається "простимулювати" своїх громадян фінансовими виплатами, щоб ті взяли участь у путінській агресії.

Така ситуація складається на тлі виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України – бурятії, туви, республік Кавказу та інших малозабезпечених регіонів. Тож кремль змушений активізовувати свої зусилля у "центральних областях".

Загалом окупанти відчувають гостру нестачу особового складу, зокрема – в тимчасово окупованому Криму. Для цього вони зігнали на півострів понад тисячу строковиків з москви та петербурга.

За даними американського Інституту вивчення війни, окупанти проводять не лише приховану мобілізацію, а й набирають добровольців. Водночас, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, росіяни бояться їхати воювати в Україну. Тому деякі військові частини окупантів скасовують відправку цілих підрозділів через масові відмови особового складу.

Щоб хоч якось розв'язати проблему з "гарматним м'ясом", кремль намагається вербувати зеків у тюрмах на війну проти України.

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