Про це 24 каналу розповів головний редактор видання The Insider (росія) Роман Доброхотов. Він також зазначив, що громадськість починають готувати пропагандисти, по трохи починають розповідати, що вона потрібна.

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"Зі своїх джерел, ми знаємо, що навряд така масштабна та загальна мобілізація таки відбудеться", – каже Доброхотов.

За його словами, може мовитись про певну часткову мобілізацію серед певних груп населення – окрім призовників, росіяни можуть використати й інші групи населення.

Але, як на мене, найбільш імовірний сценарій – це використання нового закону про мобілізацію, згідно із яким у російської влади буде легальна можливість відправити призовників на фронт,

– переконаний російський журналіст.

На думку Доброхотова, це найпростіший варіант, оскільки ці призовники вже в руках російської армії і їх легко буде надіслати в Україну на війну.

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З кожної щілини в росії ллється агітація щодо загальної мобілізації

Наприклад, кадиров заявив, що кожен суб'єкт росії повинен "довести свою готовність допомогти". Для цього, мовляв, потрібно залучити щонайменше 1 тисячу військових. Такі тези активно транслюють і російські пропагандисти та губернатори. Так званий "керівник" окупованого Криму сергій аксьонов оголосив про формування на півострові 2 "добровольчих батальйонів" на підтримку закликів кадирова.

У ISW кажуть, що росія відновила вербування "добровольців" замість мобілізації

Аналітики припускають, що таке вербування може забезпечити більшу підтримку кремля серед націоналістичних діячів, які дедалі більше критикують російське міноборони. Водночас дослідники американського Інституту вивчення війни не впевнені, що цей рух не призведе до створення великої кількості боєздатних військ.