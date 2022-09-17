Чтобы обеспечить общую мобилизацию, москва нуждается не только в человеческих, но и экономических ресурсах. Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

Обратите внимание Вместо общей мобилизации кремль активизировал вербовку "добровольцев", – ISW

Мобилизационные возможности

Эксперт отметил, что общая мобилизация нуждается в мощной экономической составляющей . Однако экономика России все еще не переведена на "военные рельсы".

"Я в это не верю. Военных надо готовить, их надо одеть. Они могут призвать 1 миллион человек, но им всем нужна зимняя одежда. Это все нужно делать уже сейчас", – пояснил экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, у кремля тоже есть проблема с набором новых солдат.

Все, кто хотел воевать по идеологическим и материальным соображениям или через промытые ватные мозги – они уже ушли . Очередей в военкоматах уже не будет. На российских пабликах уже продолжаются разговоры об уклонении от возможного призыва,

– добавил Ступак.

По его словам, демонстрацией мобилизационных возможностей будут результаты осеннего призыва срочников .

"Во время прошлого призыва россияне 30% людей "не досчитались" – они их где-то потеряли. Актуальная статистика будет свидетельствовать о перспективах набора людей по мобилизации", – указал обозреватель.

Будет ли общая мобилизация в России: смотрите видео

Деньги уже не играют роли

Специалист отметил, что количеством солдат россия может повлиять на ход войны и получить существенное преимущество на поле боя, но только временно .

Они могут передавливать, но следует обратить внимание на готовность воевать морально и "гнить в окопах". Деньги там уже особое значение не имеют. Когда человек сидит под обстрелом – стоимость денег испаряется, и оккупанты не понимают, зачем им воевать. Это может немного изменить положение на фронте, но не кардинально,

– считает эксперт.

По его мнению, несмотря ни на что, не нужно недооценивать врага , поскольку у них есть расчеты аналитиков и контрразведчики, которые "ловят настроения" в армии.



"Все сплетни и разговоры – кто как настроен, каков моральный дух и состояние людей, согласны ли они воевать дальше. Все эти маленькие потоки объединяются в кремле и идут в отчеты. В Москве представляют, что будет в случае мобилизации и наоборот. Сейчас они пытаются подогнать к мобилизации какое-то количество людей и техники, рассчитывая на победу», – резюмировал Ступак.

Мобилизация в России: что известно

В России продолжается скрытая мобилизация. Однако желающих поехать на войну против Украины все меньше. Поэтому власти регионов пытаются "простимулировать" своих граждан финансовыми выплатами , чтобы те приняли участие в путинской агрессии.

Такая ситуация складывается на фоне истощения мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины – бурятии, тувы, республик Кавказа и других малообеспеченных регионов. Поэтому кремль вынужден активизировать свои усилия в центральных областях.

В целом кафиры испытывают острую нехватку личного состава , в частности – во временно оккупированном Крыму. Для этого они согнали на полуостров более тысячи срочников из Москвы и Петербурга.

По данным американского Института изучения войны, кафиры проводят не только скрытую мобилизацию, но и набирают добровольцев . В то же время на фоне успешного контрнаступления ВСУ россияне боятся ехать воевать в Украину. Поэтому некоторые воинские части кафиров отменяют отправку целых подразделений из-за массовых отказов личного состава.

Чтобы хоть как-то решить проблему с "пушечным мясом", кремль пытается вербовать зэков в тюрьмах на войну против Украины.

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