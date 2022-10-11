Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, после таких коварных ракетных ударов со стороны России Украина снова вернулась на первые полосы известных изданий в цивилизованном мире.

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К тому же оккупанты недавно попали еще в один из отделов консульства Германии в Украине. Это может стать дополнительным аргументом, чтобы предоставить в Киеве еще больше средств ПВО.

На "Рамштайне" это будет вопрос №1

Ступак уверен, что об этом инциденте оперативно узнали международные партнеры. Соответствующую информацию передали по разным дипломатическим каналам.

Уверен, что сейчас в Вашингтоне, Берлине пересматривают отношение к программе обеспечения Украины. На "Рамштайн" средства ПВО будут вопросом №1. Не просто, кто больше пообещает, а кто первым предоставит Украине эти системы,

– считает Ступак.

Он предполагает, что американцы могут попросить других заказчиков подождать "в очереди", чтобы передать некоторые готовые системы Украине. Ведь это, по крайней мере, поможет защитить, в том числе и консульские и дипломатические учреждения.

В ближайшее время можно ожидать поставок реально классных систем ПРО (противоракетной обороны – 24 канал),

– убежден Ступак.

Ступак о том, предоставит ли Запад дополнительные системы ПВО для Украины: смотрите видео

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