Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, после таких коварных ракетных ударов со стороны России Украина снова вернулась на первые полосы известных изданий в цивилизованном мире.
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К тому же оккупанты недавно попали еще в один из отделов консульства Германии в Украине. Это может стать дополнительным аргументом, чтобы предоставить в Киеве еще больше средств ПВО.
На "Рамштайне" это будет вопрос №1
Ступак уверен, что об этом инциденте оперативно узнали международные партнеры. Соответствующую информацию передали по разным дипломатическим каналам.
Уверен, что сейчас в Вашингтоне, Берлине пересматривают отношение к программе обеспечения Украины. На "Рамштайн" средства ПВО будут вопросом №1. Не просто, кто больше пообещает, а кто первым предоставит Украине эти системы,
– считает Ступак.
Он предполагает, что американцы могут попросить других заказчиков подождать "в очереди", чтобы передать некоторые готовые системы Украине. Ведь это, по крайней мере, поможет защитить, в том числе и консульские и дипломатические учреждения.
В ближайшее время можно ожидать поставок реально классных систем ПРО (противоракетной обороны – 24 канал),
– убежден Ступак.
Ступак о том, предоставит ли Запад дополнительные системы ПВО для Украины: смотрите видео
Массированные ракетные удары по Украине: коротко
- В результате очередных массированных ракетных ударов по Украине, которые оккупанты нанесли утром 11 октября, пострадали несколько городов. Среди них – Харьков, где исчезла электроэнергия. Однако ее подачу уже возобновили.
- Во Львове также были слышны взрывы. Известно, что оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры. В городе снова были определенные проблемы с электроснабжением.
- Подробнее, что происходит в городах и областях после массированного ракетного удара 11 октября, смотрите по ссылке.