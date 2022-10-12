І хоч авіанальотів на Україну очікувати не варто, масовані ракетні удари ніхто не скасовував. Їх російські загарбники продовжать здійснювати, щоб досягнути бодай якихось переваг у війні.

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Суровікін не зможе повторити "сирійську гру"

На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, призначення Суровікіна командувачем військами Росії не дозволить повторити сирійський сценарій в Україні. Передовсім слід розуміти, що це неможливо через простір бойових дій, який суттєво відрізняється.

Ба більше, ворог не здатний здобути перевагу у повітрі. Тож здійснювати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, як це робили у Сирії, росіяни просто не зможуть. Крім того, не варто забувати про сили ППО, якими вже оснащена наша держава.

На думку укладачів звіту, роль Суровікіна не надто вплине на російські повітряні та ракетні операції в Україні. Особливо на тлі того, що Захід продовжує постачати нашій державі протиповітряну оборону. Об'єднання цивілізованого світу проти Росії просто не дозволить їй отримати бажану перевагу у повітрі.

Україна нарешті отримала IRIS-T

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна нарешті отримала систему ППО IRIS-T. Він наголосив на початку нової ери ППО. Крім того, зазначив, що скоро до нашої держави привезуть також NASAMS зі США.

Підтвердив цю інформацію також Андрій Єрмак. Глава ОП зазначив, що ми отримали можливість щільніше закривати небо від російських ракет. І це, за словами Єрмака, лише початок. Україна займається створенням власного небесного щита. Допоможуть у цьому також американські NASAMS.

Нагадаємо, що 11 жовтня російські військові завдали ще один масований ракетний удар по Україні. Тоді окупанти випустили 28 крилатих ракет:

16 типу Х-101/Х-555;

12 типу "Калібр".

Також окупанти атакували територію нашої держави з допомогою безпілотників-камікадзе. Ефективна та титанічна робота сил ППО дозволила знищити 33 повітряні цілі російських загарбників. Мовиться про 20 крилатих ракет, а також 13 дронів.

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