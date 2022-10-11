Частину накопичених ракет довелося використати раніше

Про це 24 каналу розказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, окупанти економили та накопичували ракети, аби обстрілювати ними об'єкти критичної інфраструктури України в осінньо-зимовий період. Утім, частину з них довелося використати раніше запланованого як реакцію на пошкодження Кримського мосту 8 жовтня.

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Треба ж було нагодувати своїх зубожілих людей ось цим лайном, що вони роблять постійно. Треба було якось відреагувати на цей міст,

– зауважив Ігнат.

Він пояснив, що 10 – 11 жовтня Україну обстрілювали високоточними ракетами, які далеко летять і влучно стріляють – "Іскандерами", "Калібрами", Х-101. Кожна з цих ракет коштує шалених грошей, які не вкладуться в голову жодному росіянинові, особливо якщо перевести у рублі:

Х-101 – 13 мільйонів доларів,

"Калібр" – 6 мільйонів доларів,

"Іскандер" – 3 мільйони доларів.

Зауважимо! 10 жовтня окупанти випустили то Україні 84 ракети. За даними Forbes, ця атака обійшлася Росії у 400 – 700 мільйонів доларів.

Росіяни й далі битимуть по критичній інфраструктурі

Попри те, що росіяни витратили на свою помсту дуже багато ракет, вони використали ще не весь свій запас. А тому слід готуватися до подібних ударів за складніших умов – коли на вулиці буде холодніше, і ремонтувати пошкодження буде важче.

"Зараз підуть холоди, люди почнуть вмикати опалення. Вода, газ, опалення – усе залежить від електроенергії, і вони будуть бити й надалі, з великою ймовірністю, по критичних об'єктах, зокрема електричних станціях і підстанціях", – наголосив Ігнат.

Він додав, що, на щастя, за прогнозами синоптиків, цієї зими не буде надто суворих морозів, тож зима гратиме на боці України. Утім, все одно кожному потрібно подбати про себе, а також енергетику країни, намагаючись скоротити споживання електроенергії у час-пік.

Юрій Ігнат про масовані ракетні атаки по Україні: дивіться відео

Росіяни б'ють по критичній інфраструктурі України