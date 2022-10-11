Часть накопленных ракет пришлось использовать раньше
Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, оккупанты экономили и накапливали ракеты, чтобы обстреливать ими объекты критической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период. Впрочем, часть из них пришлось использовать ранее запланированного как реакцию на повреждение Крымского моста 8 октября.
Обратите внимание На сколько еще у России хватит "запала" для ракетного террора по Украине
Надо же было накормить своих обнищавших людей вот этим дерьмом, что они делают постоянно. Надо было как-то отреагировать на этот мост,
– заметил Игнат.
Он пояснил, что 10 – 11 октября Украину обстреливали высокоточными ракетами, которые далеко летят и метко стреляют – "Искандерами", "Калибрами", Х-101. Каждая из этих ракет стоит безумных денег, которые не вложатся в голову ни одному россиянину, особенно если перевести в рубли:
- Х-101 – 13 миллионов долларов,
- "Калибр" – 6 миллионов долларов,
- "Искандер" – 3 миллиона долларов.
Россияне и дальше будут бить по критической инфраструктуре
Несмотря на то, что россияне потратили на свою месть очень много ракет, они использовали еще не весь запас. Поэтому следует готовиться к подобным ударам при более сложных условиях – когда на улице будет холоднее, и ремонтировать повреждения будет тяжелее.
"Сейчас пойдут холода, люди начнут включать отопление. Вода, газ, отопление – все зависит от электроэнергии, и они будут бить и дальше, с большой вероятностью, по критическим объектам, в том числе электрическим станциям и подстанциям", – подчеркнул Игнат.
Он добавил, что, к счастью, по прогнозам синоптиков, этой зимой не будет слишком суровых морозов, так что зима будет играть на стороне Украины. Впрочем, все равно каждому нужно позаботиться о себе, а также энергетике страны, пытаясь сократить потребление электроэнергии в час пик.
Юрий Игнат о массированных ракетных атаках по Украине: смотрите видео
Россияне бьют по критической инфраструктуре Украины
- От ударов российских захватчиков сильно пострадала энергетическая инфраструктура Львовской области. Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, оккупанты атаковали 4 подстанции региона, 2 из которых – полностью уничтожили.
- После атаки россиян по Днепропетровщине, многие населенные пункты области также остались без света. В регионе был введен режим тотальной экономии электроэнергии.
- Из-за повреждений критической инфраструктуры в Киеве вводиться график почасовых отключений электроэнергии. Это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и покрыть дефицит мощности.