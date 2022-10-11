Часть накопленных ракет пришлось использовать раньше

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, оккупанты экономили и накапливали ракеты, чтобы обстреливать ими объекты критической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период. Впрочем, часть из них пришлось использовать ранее запланированного как реакцию на повреждение Крымского моста 8 октября.

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Надо же было накормить своих обнищавших людей вот этим дерьмом, что они делают постоянно. Надо было как-то отреагировать на этот мост,

– заметил Игнат.

Он пояснил, что 10 – 11 октября Украину обстреливали высокоточными ракетами, которые далеко летят и метко стреляют – "Искандерами", "Калибрами", Х-101. Каждая из этих ракет стоит безумных денег, которые не вложатся в голову ни одному россиянину, особенно если перевести в рубли:

Х-101 – 13 миллионов долларов,

"Калибр" – 6 миллионов долларов,

"Искандер" – 3 миллиона долларов.

Заметим! 10 октября оккупанты выпустили по Украине 84 ракеты. По данным Forbes, эта атака обошлась России в 400 – 700 миллионов долларов.

Россияне и дальше будут бить по критической инфраструктуре

Несмотря на то, что россияне потратили на свою месть очень много ракет, они использовали еще не весь запас. Поэтому следует готовиться к подобным ударам при более сложных условиях – когда на улице будет холоднее, и ремонтировать повреждения будет тяжелее.

"Сейчас пойдут холода, люди начнут включать отопление. Вода, газ, отопление – все зависит от электроэнергии, и они будут бить и дальше, с большой вероятностью, по критическим объектам, в том числе электрическим станциям и подстанциям", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что, к счастью, по прогнозам синоптиков, этой зимой не будет слишком суровых морозов, так что зима будет играть на стороне Украины. Впрочем, все равно каждому нужно позаботиться о себе, а также энергетике страны, пытаясь сократить потребление электроэнергии в час пик.

Юрий Игнат о массированных ракетных атаках по Украине: смотрите видео

Россияне бьют по критической инфраструктуре Украины