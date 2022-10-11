План устрашения

Сейчас у пропагандистов задача показать "новый подход к СВО", продемонстрировать максимальную ярость и безжалостность. Мол, теперь наконец-то начали воевать всерьез.

Стоит внимания Кое-как, как попало: как иностранные государства реагируют на преступления России в Украине

Перед этой террористической атакой несколько недель можно было наблюдать относительное затишье в плане ракетных обстрелов на большей части территории Украины. По-видимому, собирали силы для этого удара.

Так что никакой Крымский мост здесь ни при чем. Задумана атака была задолго до его подрыва.

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Задача-минимум – выжить и победить

Но забрасывать Украину ракетами в таком режиме долго просто не хватит ресурса. Поэтому сейчас важно переждать эти несколько дней. Подобное было уже в первые дни войны. Тогда и по сотне ракет в день выпускали. Результат известен всем.

Слава ВСУ, Слава ПВО! Враг хочет вызвать панику. Ее не будет.

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