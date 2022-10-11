План залякування

Зараз у пропагандистів завдання показати "новий підхід до СВО", продемонструвати максимальну лютість та безжалісність. Мовляв, тепер нарешті почали воювати всерйоз.

Варте уваги Сяк-так, абияк: як іноземні держави реагують на злочини Росії в Україні

Перед цією терористичною атакою кілька тижнів можна було спостерігати відносний затишок у плані ракетного обстрілу на більшій частині території України. Мабуть, збирали сили для цього удару.

Так що ніякий Кримський міст тут ні до чого. Задумана ця атака була задовго до його підриву.

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Завдання-мінімум – вижити і перемогти

Але закидати Україну ракетами в такому режимі довго просто не вистачить ресурсу. Тож зараз важливо перечекати ці кілька днів. Подібне вже було у перші дні війни. Тоді й по сотні ракет на день випускали. Результат відомий усім.

Слава ЗСУ, Слава ППО! Ворог хоче викликати паніку. Її не буде.

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