И хотя авианалетов на Украину ждать не стоит, массированные ракетные удары никто не отменял. Их российские захватчики продолжат осуществлять, чтобы достичь хоть каких-либо преимуществ в войне.

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Суровикин не сможет повторить "сирийскую игру"

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, назначение Суровикина командующим войсками России не позволит повторить сирийский сценарий в Украине. Прежде всего следует понимать, что это невозможно из-за существенно отличающегося пространства боевых действий.

Более того, враг не способен получить преимущество в воздухе. Поэтому проводить масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, как это делали в Сирии, россияне просто не смогут. Кроме того, не стоит забывать о силах ПВО, которыми уже оснащено наше государство.

По мнению составителей отчета, роль Суровикина не повлияет на российские воздушные и ракетные операции в Украине. Особенно на фоне того, что Запад продолжает поставлять нашему государству противовоздушную оборону. Объединение цивилизованного мира против России просто не позволит получить желаемое преимущество в воздухе.

Украина наконец-то получила IRIS-T

Напомним, что накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина наконец-то получила систему ПВО IRIS-T. Он отметил в начале новой эры ПВО. Кроме того, отметил, что скоро в нашу страну привезут также NASAMS из США.

Подтвердил эту информацию Андрей Ермак. Глава ОП отметил, что мы получили возможность более плотно закрывать небо от российских ракет. И это, по словам Ермака, только начало. Украина занимается созданием собственного небесного щита. Помогут в этом также американские NASAMS.

Напомним, что 11 октября российские военные нанесли еще один массированный ракетный удар по Украине. Тогда оккупанты выпустили 28 крылатых ракет:

16 типа Х-101/Х-555;

12 типа "Калибр".

Также оккупанты атаковали территорию нашего государства с помощью беспилотников-камикадзе. Эффективная и титаническая работа сил ПВО позволила уничтожить 33 воздушных целей российских захватчиков. Речь идет о 20 крылатых ракетах, а также 13 дронах.

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