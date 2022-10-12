Но аналитики из Института по изучению войны с этим не согласны. Они отмечают, что массированные ракетные удары, которые наносили и до того – привычный метод ведения войны страной-агрессоркой.

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Российские войска отрабатывают сирийский сценарий

По мнению составителей отчета, назначение Суровикина, скорее всего, не объясняет массированную ракетную атаку по Украине. Аналитики в то же время цитируют представителя ГУР МО Андрея Юсова, который отметил, что соответствующие атаки похожи на те, что наносили оккупанты под руководством Суровикина в Сирии.

В Институте по изучению войны напомнили, что Суровикин и до этого участвовал в войне против Украины. Сначала он занимал должность командующего Воздушно-космическими силами России, а затем руководил Южной группировкой российских войск. Вместе с ним воевали и другие российские командиры, причастные к войне в Сирии.

Например, Александр Дворников, которого в апреле назначили на должность, которую сейчас занимает Суровикин, также руководил российскими войсками в Сирии в 2015-2016 годах. Он стал известным умышленными, а также жестокими нападениями на гражданских.

которого в апреле назначили на должность, которую сейчас занимает Суровикин, также руководил российскими войсками в Сирии в 2015-2016 годах. Он стал известным умышленными, а также жестокими нападениями на гражданских. Генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий Восточным военным округом. Он тоже активно участвовал в первых этапах полномасштабной войны. Чайко, подчеркивают в Институте, руководил штабом российских войск в Сирии с 2015 по 2016 годы.

Атака по гражданским – российская схема войны

Как отметили составители отчета, все руководители российских военных округов, аэрокосмические и воздушно-десантные командиры, по меньшей мере, раз служили в Сирии. Они были там либо начальниками штаба, либо командующими российских сил. И именно они отдавали приказы намеренно стрелять по гражданской инфраструктуре, включая госпитали и пункты продовольственных запасов.

Аналитики подчеркивают, что пренебрежение международным правом, а также энтузиазм издевательств над гражданским населением – стандартная схема для российских войск в Сирии. И она была присуща как до, во время, так и после пребывания Суровикина в должности командующего. Составители отчета подчеркивают, что это часть российского способа вести войну.

Напомним, что российские военные 11 октября нанесли очередной массированный ракетный удар. Враги выпустили 28 крылатых ракет:

16 типа Х-101/Х-555;

12 типа "Калибр".

Кроме того, захватчики атаковали Украину беспилотниками-камикадзе. Всего силам ПВО удалось уничтожить 33 воздушные цели. Речь идет о 20 крылатых ракетах и 13 БпЛА.

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