Але аналітики з Інституту з вивчення війни з цим не погоджуються. Вони наголошують, що масовані ракетні удари, яких завдавали і до того, – звичний метод ведення війни країною-агресоркою.

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Російські війська відпрацьовують сирійський сценарій

На думку укладачів звіту, призначення Суровікіна, швидше за все, не пояснює масовану ракетну атаку по Україні. Аналітики водночас цитують представника ГУР МО Андрія Юсова, котрий зазначив, що відповідні атаки схожі на ті, що завдавали окупанти під керівництвом Суровікіна у Сирії.

В Інституті з вивчення війни нагадали, що Суровікін і до цього брав участь у війні проти України. Спочатку він обіймав посаду командувача Повітряно-космічних сил Росії, а потім керував Південним угрупованням російських військ. Разом із ним воювали також інші російські командири, котрі були причетні до війни у Сирії.

Наприклад, Алєксандр Дворніков, котрого у квітні призначили на посаду, яку зараз посідає Суровікін, також керував російськими військами у Сирії у 2015 – 2016 роках. Він став відомим навмисними, а також жорстокими нападами на цивільних.

котрого у квітні призначили на посаду, яку зараз посідає Суровікін, також керував російськими військами у Сирії у 2015 – 2016 роках. Він став відомим навмисними, а також жорстокими нападами на цивільних. Генерал-полковник Алєксандр Чайко, колишній командувач Східного військового округу. Він теж брав активну участь у перших етапах повномасштабної війни. Чайко, підкреслюють в Інституті, керував штабом російських військ у Сирії з 2015 по 2016 роки.

Атака по цивільних – російська схема війни

Як зазначили укладачі звіту, усі керівники російських військових округів, аерокосмічні та повітряно-десантні командири щонайменше раз служили у Сирії. Вони були там або начальниками штабу, або командувачами російських сил. І саме вони віддавали накази навмисно стріляти по цивільній інфраструктурі, включно з госпіталями та пунктами продовольчих запасів.

Аналітики наголошують, що нехтування міжнародним правом, а також ентузіазм знущань з цивільного населення – стандартна схема для російських військ у Сирії. І вона була притаманна як до, під час, так і після перебування Суровікіна на посаді командувача. Укладачі звіту підкреслюють, що це – частина російського способу вести війну.

Нагадаємо, що російські військові 11 жовтня завдали чергового масованого ракетного удару. Вороги випустили 28 крилатих ракет:

16 типу Х-101/Х-555;

12 типу "Калібр".

Крім того, загарбники атакували Україну безпілотниками-камікадзе. Усього силам ППО вдалося знищити 33 повітряні цілі. Мовиться про 20 крилатих ракет і 13 БпЛА.

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