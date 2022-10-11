Про це під час стріму для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що решту, на думку окупантів, можна переіначити на росіян.

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За словами Шейтельмана, для цього знищують музеї, пам'ятники, переписують шкільні підручники. Саме тому, цю війну вже визнали геноцидом у Латвії, Литві та Ірландії, а у Естонії це питання готуються прийняти.

Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Також Джо Байден двічі наголосив на геноциді українців. До всього, президент США пояснив, що росіяни намагаються знищити українську культуру, спадок та націю,

– каже він.

Російські божевільні відкрито б'ють по цивільній інфраструктурі і не приховують це