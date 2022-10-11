Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій. Зазначили, що після втечі вбивць з Лиману почалася сильна інформаційна атака Росії на власні Міноборони та Генштаб.

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Ймовірно, такі напади контролюють з верхівки Кремля. Інформаційна атака почалася після допису Рамзана Кадирова. Він звинуватив у поразці командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна.

"Прикро не те, що Лапін бездар. А те, що його покривають нагорі керівники у Генштабі. Якби була моя воля, я б розжалував Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу", – написав Кадиров.

Пропагандисти звинувачують військових

Слова Кадирова підтримав Прігожин, який командує вагнерівцями. Це відбулося на тлі псевдореферендумів та часткової мобілізації. Згодом пропагандисти підхопили хвилю невдоволення і почали погрожувати тюрмою за зраду, злочинну недбалість і неправдиву інформацію.

За поразки на фронті відповідальними виставили військових керівників та Генштаб. Їх звинуватили у невмілих діях і саботажі та пригрозили покаранням. Це могло бути зроблено з наміром змусити армію краще воювати, можливо, попередити внутрішній саботаж путінізму, – пояснюють у Генштабі.

Додали, що це може бути зведенням "внутрішніх рахунків" між відомствами. Відтак, путінський чекістський режим руйнує не лише життя мирних українців, а й уявлення про військову честь у самій російській армії.

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Втрати російських вбивць

За час повномасштабної війни загинули мінімум 63 110 росіян. За попередню добу ліквідували 240 окупантів. Також загарбники втратили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 літак, 17 безпілотників тощо.

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