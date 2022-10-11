Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что остальных, по мнению оккупантов, можно переиначить на россиян.

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По словам Шейтельмана, для этого уничтожают музеи, монументы, переписывают школьные учебники. Именно поэтому эту войну уже признали геноцидом в Латвии, Литве и Ирландии, а в Эстонии этот вопрос готовятся принять.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Также Джо Байден дважды отметил геноцид украинцев. Ко всему, президент США пояснил, что россияне пытаются уничтожить украинскую культуру, наследие и нацию,

– говорит он.

Российские сумасшедшие открыто бьют по гражданской инфраструктуре и не скрывают это