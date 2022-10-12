Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, цинічні ракетні удари з жертвами викликають радість в у цих "турбопатріотів" та фашистів з телевізора.

До теми Росія не здатна здобути перевагу в повітрі, що виключає килимові бомбардування України, – ISW

Він нагадав про танець огидного пропагандиста Красовського, який той зняв на балконі під час першого дня масованого ракетного удару по Україні.

Розповідають, що давно треба було це зробити

На думку Яковенка, така реакція надзвичайно нездорова. Пропагандисти, як дикуни, тішаться, що гинуть представники "іншого плем'я". При цьому вони хочуть, щоб Росія продовжила завдавати такі підступні удари.

При тому Скабєєва і компанія кажуть, що давно треба було таке зробити. А Росія взагалі запізнилася з таким рішення. Тому треба таке робити кожного дня. А зараз це було лише попередження,

– зазначив Яковенко.

Вони вважають, що Україна зараз просто "поранена", але не знищена. Тому й хочуть робити такі удари кожного дня. Але їм не вдасться зламати українців.

Яковенко про реакцію російських пропагандистів на ракетний удар по Україні: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу, 11 жовтня, запустили по Україні 28 крилатих ракет та понад 15 безпілотників. На щастя, силам ППО вдалося збити 33 повітряні цілі. Це – 20 ракет та 13 БпЛА.

Волонтер Сергій Притула розповів про закупівлю перших дронів-камікадзе українського виробництва, на які люди назбирали понад 350 мільйонів гривень. На їх тлі іранські безпілотники Shahed є набагато примітивнішими.