Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, что системы ПВО будут доставлены в Украину настолько быстро, насколько это будет возможно физически.

Внимание Ермак анонсировал закрытие неба над Украиной в виде новых систем ПВО

Новые системы противовоздушной обороны будут предоставлены Украине так быстро, как мы сможем физически доставить. Мы также стараемся обеспечить дополнительными боеприпасами существующие системы, которые используют ВСУ,

– отметил глава Пентагона Остин.

Предварительно, глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что усиление системы ПВО – это первый пункт "Рамштайна". Итак, Украина надеется на историческое решение.

Надежды на современные ПВО выразил и советник ОП Михаил Подоляк. Он также подчеркнул, что самым главным вопросом, обсуждаемым на саммите, есть защита украинского неба.

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня подтвердил, что в Украину уже прибыла немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T. Также ожидается прибытие американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Главное об историческом "Рамштайне"

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня, 12 октября, организуют встречу министров обороны стран-участниц НАТО и заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн").

На саммите также присутствует министр обороны Украины Алексей Резников, который должен провести несколько встреч. Резников должен ознакомить министров Альянса с последними событиями в Украине и срочными потребностями на зиму.

Кстати, Украина также надеется получить дальнобойные ракеты ATACMS, артиллерию и колесную технику для пехоты.

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