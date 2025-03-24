Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки безпілотників збили вночі 24 березня

З 20:00 23 березня ворог атакував Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Окупанти запускали дрони з 3 напрямків, – Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України відбивали черговий повітряний напад агресора.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі, Заході та в Центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Кіровоградська й Запорізька області.