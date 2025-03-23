Уночі 22 березня внаслідок дронової атаки на Київ загинули три людини. Серед них – батько та його 5-річна донька, передає 24 Канал.
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Відбій загрози для Одещини.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА;
БПЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний;
БПЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
БПЛА на межі Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини, курс – західний/південно-західний;
БПЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс – західний;
БПЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.
Увага! У напрямку м.Дніпро,м.Кам'янське (Дніпропетровщина) ворожі ударні БпЛА з південного сходу.
Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.
Наразі ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківської області, на півночі Донецької, курс – західний, південно-західний, і на півдні Запорізької, курс – північно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА заходять з ТОТ в північно-західному напрямку.