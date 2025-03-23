Уночі 22 березня внаслідок дронової атаки на Київ загинули три людини. Серед них – батько та його 5-річна донька, передає 24 Канал.

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21:08, 23 березня Відбій загрози для Одещини.

20:58, 23 березня Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА;

БПЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний;

БПЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс – північно-західний;

БПЛА на межі Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини, курс – західний/південно-західний;

БПЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс – західний; БПЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.

20:50, 23 березня Увага! У напрямку м.Дніпро,м.Кам'янське (Дніпропетровщина) ворожі ударні БпЛА з південного сходу.

20:44, 23 березня Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.

20:25, 23 березня Наразі ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківської області, на півночі Донецької, курс – західний, південно-західний, і на півдні Запорізької, курс – північно-західний.

20:23, 23 березня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:22, 23 березня Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:19, 23 березня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.