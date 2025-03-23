Ночью 22 марта в результате дроновой атаки на Киев погибли три человека. Среди них – отец и его 5-летняя дочь, передает 24 Канал.

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21:08, 23 марта Отбой угрозы для Одесской области.

20:58, 23 марта Информация о движении вражеских ударных БпЛА;

БПЛА на Запорожье, курс – северо-западный;

БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс – северо-западный;

БПЛА на границе Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на востоке и в центральной части Харьковщины, курс – западный; БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный/юго-западный.

20:50, 23 марта Внимание! В направлении г.Днепр,г.Каменское (Днепропетровщина) вражеские ударные БпЛА с юго-востока.

20:44, 23 марта Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.

20:25, 23 марта Сейчас вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство на востоке Харьковской области, на севере Донецкой, курс – западный, юго-западный, и на юге Запорожской, курс – северо-западный.

20:23, 23 марта Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:22, 23 марта Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:19, 23 марта Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.