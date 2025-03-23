В області працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 20:12. Регіон попередили про загрозу удару російськими "Шахедами".

Уже о 20:34 в області було гучно.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– повідомив Іван Федоров.

О 21:28 він також додав, що в області працює протиповітряна оборона по російських цілях.

Про можливі наслідки атаки наразі не повідомляється.

Станом на 21:39, за оновленими даними Повітряних сил, на Запоріжжі ще фіксуються БпЛА, які тримають північно-західний курс.