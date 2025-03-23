В области работает ППО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 20:12. Регион предупредили об угрозе удара российскими "Шахедами".

Уже в 20:34 в области было громко.

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Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– сообщил Иван Федоров.

В 21:28 он также добавил, что в области работает противовоздушная оборона по российским целям.

О возможных последствиях атаки пока не сообщается.

По состоянию на 21:39, по обновленным данным Воздушных сил, в Запорожской области еще фиксируются БпЛА, которые держат северо-западный курс.