Попри заяви мільярдера Ілона Маска та президента Франції Емма Макрона про підтримку України, вони продовжують вестись на кремлівські наративи. Подоляку вкотре довелось пояснювати, чому діалог та перемовини з Росією неможливі.

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Україна не хоче війни

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк написав у своєму твітері пост, у якому розкритикував пропозиції про те, що потрібно говорити з представниками держави-терористки й роздерти Україну.

За його словами, якщо йти на поводі в Путіна, це лише може зашкодити. Вочевидь, у диктатора розіграється апетит та його буде важче зупинити.

"Ми не хочемо всесвітньої війни", – Еммануель Макрон. Це ж каже Ілон Маск. Але точно НЕ зупиниш варварів, роздираючи Україну! Навпаки, виконання ультиматумів Росії лише масштабує війну, зробить її нескінченною, додасть світу нестабільності,

– йдеться у твіті Подоляка.

Також він наголосив, що зло потрібно зупинити й покарати. Це повинен зрозуміти і власник заводу "Tesla", і президент Франції.

Скандальні заяви Макрона та Маска

Американський підприємець Ілон Маск 6 жовтня написав у твітері, що на Сході жителі "надають перевагу" Росії. Як аргумент він навів карту 2012 року, на якій видно, що східні області проголосували за "Партію регіонів" та у такий спосіб засвідчили свою прихильність до Росії.

Українська влада розкритикувала цей твіт Маска. Радник глави ОП Михайло Подоляк запропонував свою формулу миру, а президент Володимир Зеленський попросив винахідника визначитися, кого він підтримує – Україну чи Росію.

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З Макроном ситуація ще цікавіша. Він заявив, що досі хоче розмовляти з Путіним та вести діалог з терористичним кремлівським режимом. Президента Франції не збентежили навіть масовані ракетні обстріли України 10 – 12 жовтня.

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