У твітері Федоров заявив, що понад 100 російських ракет атакували Україну. Її енергетичну та комунікаційну інфраструктуру.

Зауважте "Помилка Хрущова" від Маска – це звичний жаргон КДБ, – Піонтковський

Водночас Федоров зауважив, що завдяки Starlink вдалося швидко відновити з'єднання у критичних областях. Міністр цифрової трансформації додав, що Starlink залишається важливою частиною критичної інфраструктури.

Маск оперативно відреагував на твіт Федорова. Він заявив, що "радий підтримати Україну".



Маск відреагував на твіт Федорова / Скриншот 24 каналу

Як Маск опинився в епіцентрі скандалу через свої обурливі вислови

Ілон Маск з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримував Україну у її боротьбі за свою свободу. Однак у жовтні 2022 року раптом запропонував неоднозначні варіанти "миру". Зокрема, запропонував провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях та заявив, що начебто "Крим формально є частиною Росії".

Слова Маска викликали шквал критики. Окрім того, акції його компаній миттєво обвалилися. Тим часом українці почали збирати гроші на підручник з історії для Маска. До слова, за добу вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень.

Тим часом далі Маск заявив, що "у східних регіонах України більшість населення віддає перевагу Росії".

Вже наступного дня ЗМІ повідомили: українські військові заявляють про збої в роботі Starlink, що ускладнює контрнаступ.

На тлі скандалу світові ЗМІ розповіли, що Маск нещодавно мав розмову з Владіміром Путіним. Однак сам бізнесмен це заперечив.

Зауважте – ЗМІ повідомили про розмову Маска з Путіним: дивіться відео