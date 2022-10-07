Збої у роботі Starlink на тлі скандальних заяв Ілона Маска викликали підозру, що це пов'язано з позицією засновника Space X. Однак, причиною може бути те, що компанія намагається уникнути використання зв'язку росіянами.

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Збої у зв'язку викликали чимало проблем під час контрнаступу

Financial Time пише, що один із українських високопосадовців розповів, що деякі зі збоїв призвели до "катастрофічної" втрати звʼязку в останні тижні. Особливо українські військові зіткнулися з проблемами зв'язку під час просування на окуповану Росією територію та навіть безпосередньо під час боїв. Найбільші збої зафіксували у Херсонській та Запорізькій областях, під Харковом та на Донецькому й Луганському напрямках.

Водночас інший чиновник підтвердив слова першого та зазначив, що через збої надходило чимало дзвінків військових на гарячу лінію. Обидва посадовці відзначили, що проблеми виникали тоді, коли війська заходили на територію, яка була під тимчасовою російською окупацією.

Джерела 24 каналу в ЗСУ на Харківському напрямку також підтверджують, що зв'язок гіршає ближче до лінії фронту.

Водночас координатор Благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин відзначив, що причиною проблеми могли стати спроби Space X запобігти незаконному використанню систем окупантами. Волонтер відзначив, що проблеми виникали на тих територіях, які ЗСУ нещодавно окупували і про це ще не повідомляв Генштаб.

Реакція Ілона Маска та питання до автора публікації

Ілон Маск розкритикував статтю видання та заявив, що там наведені не точні дані щодо оплати терміналів Starlink. Крім того, засновник Space X відзначив, що перебіг подій на фронті є таємницею.

Водночас у соцмережах звернули увагу на співавтора матеріалу, адже ним є Роман Олеарчик, який не так давно працював на російське видання "Вєдомості".

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