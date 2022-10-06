Засновник Tesla та SpaceX пояснює, мовляв, таким чином потрібно підтримувати волю людей, "які постійно живуть в конфлікті".

До теми Українці менше ніж за добу зібрали понад 2 мільйони гривень на підручник з історії для Маска

Більшість українців однозначно хочуть бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії,

– написав Маск.

Маск показав карту за 2012 рік

Далі він опублікував карту електоральних вподобань за 2012 рік. На ній зазначено, що тоді більшість мешканців південних та східних областей голосували за "Партію регіонів".

Маск визнає, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії. Однак, на його думку, "було б некоректно сказати, що ніхто не хотів".

Карта, яку опублікував Маск:

Скандал із заявами Маска: що відомо

У твітері Ілона Маска 3 жовтня з'явився скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

Українська влада розкритикувала такі пропозиції. Радник глави ОП Михайло Подоляк запропонував свою формулу миру, а президент Володимир Зеленський відреагував попросив винахідника визначитися, кого він підтримує – Україну чи Росію.

Радник ОП Олексій Арестович зазначив, що така риторика свідчить про повну відірваність Маска від реальності. Ймовірно, він вірить у міф про могутність Росії.

Українці менше ніж за добу зібрали понад 2 мільйони гривень на підручник з історії для Маска.

До речі, після неоднозначного твіту акції компанії Ілона Маска Tesla стрімко обвалилися на ринку.

Згодом Маск видалив пост та навіть спробував виправдатися за свої слова. Він нагадав, що за час війни SpaceX витратила на підключення та підтримку Starlink в Україні близько 80 мільйонів доларів, а на підтримку Росії не витрачала взагалі.

Дивіться більше – Ілон Маск виправдався за скандальний допис: відео