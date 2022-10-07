Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось, що Маск видав, що на Сході України жителі "надають перевагу" Росії.

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У твіті Маска – слід КДБ

Піонтковський розповів, що твіт Маска – це черговий вкид від Росії, оскільки там помітний слід КДБ. Звідки хлопець, який виріс у ПАР і займався повітроплаванням і космосом знає про "помилку Хрущова"? Ніхто з американських політологів не користується цим висловом. Це жаргон КДБ, який усе життя звинувачує Хрущова, що він українець і здав Крим. "Помилка Хрущова" видає, що це писали зовсім інші люди.

Хто-небудь може бути біля Маска, швидше за все вродлива жінка, яка має на нього вплив. Мовляв, з найкращих міркувань, треба рятувати світ від ядерної катастрофи. Але "помилка Хрущова" – треба розстріляти тих КДБшників, які готували операцію з Маском,

– зазначив російський публіцист.

Російський опозиційний політик додав, що ці КДБшники припустились жахливих помилок. По-перше, про "помилку Хрущова", а по-друге – питанням водопостачання у Крим, про що Маск і не здогадувався. Це відчай, і він даремний.

Піонтковський про те, що "помилка Хрущова" від Маска – це жаргон КДБ: дивіться відео

Ядерний шантаж працює краще, ніж удар

Він також розказав, що загроза ядерного удару працює краще, ніж сам удар. Він не несе ніякої військової цілі. Так, він може зруйнувати українське місто, але від цього українці і Захід не припинять боротись з Путіним. Навпаки. За це Путіна взагалі вб'ють. Та й сам він не може віддати такий наказ, це надскладна система, в якій залучено мінімум 20 офіцерів, і не всі вони божевільні.

"Шантаж працював 15 років. Саме через ядерний шантаж Україну та Грузію не прийняли в НАТО ще в 2009 році, не було реакції на війну в Грузії, на анексію Криму тощо", – зауважив Піонтковський.

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