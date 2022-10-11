Як заявив політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ян Бреммер, Маск нібито мав розмову з російським диктатором перед тим, як запропонував "формулу миру" для України.

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Путін нібито сказав Маску, що готовий на все

Бреммер повідомив, що дізнався про це від самого Маска. За його словами, бізнесмен сказав йому, що Путін "готовий до переговорів", але лише за умови, що:

країна-агресор збереже контроль над окупованим Кримом,

Україна назавжди стане нейтральною державою і "визнає" спроби незаконної анексії українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Також Путін нібито сказав Маску, що планує досягти цілей, "попри все". Російський диктатор не виключає можливості завдання ядерного удару, якщо Україна увійде в Крим. Натомість Маск сказав йому, що "треба зробити все можливе, щоб не допустити цього результату".

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також прокоментував ймовірну розмову Маска з Путіним. Він наголосив, що глава SpaceX і Tesla не представляв уряд Сполучених Штатів у цих розмовах.

Як це коментує сам Ілон Маск

У своєму твітері Маск поспішив виправдатися і зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Я спілкувався з Путіним лише один раз, і це було близько 18 місяців тому. Темою був космос,

– наголосив він.